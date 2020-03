En Orizaba, suspenden temporalmente Feria Expori por el coronavirus

El presidente del patronato de la Feria Expori, Juan Manuel Diez Francos, anunció que la feria se suspenderá de manera temporal por la presencia del COVID -19 en el país. Estaba programada para efectuarse del 3 al 19 de abril.



Dijo que en virtud de que han corrido muchas noticias por el mundo y que de alguna manera ya fue suspendida en el 2009 la feria por la influenza, es que ahora se ha tomado esta decisión.



"Estoy tomando esta decisión de suspender la feria porque es un evento masivo. Estamos viendo que en Europa y en Estados Unidos están suspendiendo eventos masivos, como partidos de futbol, ferias, eventos de basquetbol. Nosotros hacemos la feria para buscar salud para los niños con cáncer, pero no quiero ser alarmista y no quiero que pase mayor cosa en México, pero viendo al problema del sistema de salud Federal con tantos cambios y que no hay una cabeza y no estamos preparados, debemos colaborar".



Dijo que la suspensión es hasta no tener un panorama más claro del coronavirus y recordó que los ingresos que se obtienen de esta feria son para medicamentos y estudios de los infantes del Programa de Niños con Cáncer.



Destacó que hay opciones: suspender de manera definitiva el evento en este 2020 o retrasarlo para el mes de mayo que hay un poco más de calor y que se espera que pudiera aminorar el riesgo del virus.