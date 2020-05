En Orizaba, Talleres y Aceros no pagó utilidades a su personal

Empleados de la empresa Talleres y Aceros (TYASA), en Orizaba, manifestaron su inconformidad porque aseguran que la empresa no les pagó utilidades y criticaron la ayuda que la firma le ha dado a la gente durante esta epidemia.



El motivo que les dio para no cumplir con esta prestación, es que derivado de los eventos económicos que han impactado al país no se podían obtener los objetivos de ganancias planeados.



A través de redes sociales, indicaron que como trabajadores tienen derecho a tener esta prestación, sin embargo, las opiniones sobre el tema se han dividido, toda vez que algunos aseguran que en esta época lo que importa es tener una fuente de empleo y la seguridad social.



"Pero por su gente no se preocupan, no pueden justificar que por la pandemia no hay utilidades, porque este pago es de lo correspondiente al año pasado cuando sí hubo ganancias; la pandemia comenzó en marzo".



Algunos dijeron que esta firma no paró labores durante la Jornada de Sana Distancia, aunque a los empleados buscaron dotarlos de equipo de protección e implementaron medidas de prevención para que no se dé la transmisión de COVID-19, entre las que destacaron la sanitización del personal y el uso de gel antibacterial.



De hecho, algunos de los trabajadores, de manera anónima y en redes sociales, han criticado el actuar de la firma acerera, quien ha donado material de protección para el personal médico a uno de los hospitales de Orizaba que atiende pacientes con COVID-19 y también otorgó comidas a la gente necesitada.



Sobre estas donaciones, las opiniones también se han dividido, pues aseguran que ha sido un buen gesto de parte de la firma tratar de aportar insumos a los médicos que son los que están en la batalla contra el coronavirus pero otros aseguran que mejor hubieran dado a los trabajadores sus utilidades y sus bonos completos.



De hecho, indicaron que el sindicato informó a los trabajadores que la empresa expuso que derivado de los eventos económicos que han impactado a todo el país y a que la firma no pudo obtener los objetivos de ganancias que estaban planeados, no se generaron utilidades a repartir.



Incluso, el sindicato invitó a los trabajadores a que se esfuercen con su trabajo diario, para mantener y procurar el beneficio común.