En Orizaba, temen trabajadores haber sido contagiados por Jefe de Jurisdicción Sanitaria

Trabajadores de la Jurisdicción Sanitaria de Orizaba exigieron que les informen sobre la versión que cada vez cobra más fuerza: que el jefe Adrián Baruch Alanis García es sospechoso a COVID-19 y es que indicaron que este funcionario ha tenido contacto con decenas de trabajadores y de paso nunca usó equipo de proteccion.



Los empleados de esta dependencia de salud apuntaron que aun cuando Alanis García es médico y jefe jurisdiccional, que conoce el problema que significa el COVID-19, nunca quiso usar cubrebocas, no se cuidó adecuadamente, visitó hospitales y centros de salud para entregar un poco de equipo a los trabajadores, el cual dijeron, ha sido siempre de mala calidad pero sin tener sus medidas de prevención.



Añadieron que aun cuando existe un filtro sanitario a la entrada de la Jurisdicción con un grupo de médicos y enfermeras, quienes por cierto con sus propios recursos adquieren el equipo, él no cumplió con las reglas de prevención que éste exige.



Añadieron que después de que trascendió que es sospechoso a COVID-19, el jefe todavía acudió a su oficina y a supervisar la instalación de un filtro sanitario, con ello expuso a la clase trabajadora, pues de resultar positivo, quizá transmitió el virus a otros



"Así de expuestos están los trabajadores de la salud. No están protegidos pero sí estamos vigilados, pues durante esta pandemia mandaron a poner cámaras de video vigilancia, para que nos esté vigilando el administrador. Ese dinero de las cámaras, bien podrían haberlo utilizado para la adquisición de equipos, sanitizar las instalaciones".



Sobre el equipo dijeron los quejosos que sólo les han otorgado unas cuantas batas y caretas de acetato "hechizas", equipo que no es suficiente. "Sólo los cercanos al jefe han recibido goggles, cubrebocas, los que están en oficinas porque el personal médico que es el que se enfrenta al paciente que puede estar contagiado, no recibió nada".



Expusieron que los trabajadores de salud están "al pie del cañón a pesar de los malos ejemplos y soberbia de sus jefes, a pesar de que no hay un sindicato que los defienda, a pesar de no contar con equipo de protección adecuado, de que muchos de ellos quieren ser reubicados, en una supuesta reingenieria que está hecha por una licenciada en turismo".



"Hace un año fueron los datos elevados de casos de dengue y ese mal cobró vidas, este año es COVID-19 y dengue juntos".