En Orizaba, tres empleados municipales son sospechosos de COVID-19

El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, confirmó que están en aislamiento tres empleados municipales por ser sospechosos a COVID-19 y también comentó que en los últimos tres meses se han muerto 21 orizabeños a consecuencia de este mal.



En referencia a los sospechosos, dijo: “No tenemos confirmados pero sí tres que están en su casa y estamos esperando el resultado del análisis, pero no tenemos tampoco ningún hospitalizado”.



En entrevista se le preguntó sobre el número de personas fallecidas por COVID-19 en la ciudad y dijo que en los últimos tres meses ya suman 21 orizabeños. “Las muertes han sido en hospitales o casas, porque el número oficial que tenemos de la Secretaría de Salud es de cinco defunciones pero estos números que damos son del Registro Civil que emitió las actas”.



Asimismo, dio a conocer que ocho bares han sido clausurados, pues siguieron operando y permitían el acceso por puertas aledañas. "No se les sancionó económicamente porque la situación actual es muy complicada", aseguró el munícipe.



“Han denunciado bares clandestinos y lo hemos estado atendiendo, han sido como ocho denuncias y nos dicen que tienen otra entrada, que trabajan en otro horario, que basta con que la gente toque y les abren”.



Pero también los orizabeños han denunciado fiestas familiares con más de 10 personas, entre éstas una con pelea de gallos y mariachi.



En este sentido, apuntó que la Policía Municipal ha trabajado junto con Protección Civil y Tránsito para hacer los cercos sanitarios en Pluviosilla. “Tenemos vigiladas las entradas de la ciudad y hemos hecho alrededor de 158 mil revisiones visuales de la gente que entra con cubrebocas y alrededor de 10 mil 800 no lo portan. El porcentaje de quienes intentan ingresan a Orizaba sin el cubrebocas es del ocho o nueve por ciento del total de la gente que llega a la ciudad”.



Finalmente, indicó que en este momento el comercio está trabajando, los únicos giros que siguen sin estar en actividad son: bares, cantinas, gimnasios, salones de fiesta, cines y casinos. “Todo el comercio tiene las puertas abiertas, lo único que pedimos es que se cumplan las recomendaciones de sana distancia, gel, cubrebocas, lavado de manos, así podrán trabajar”.