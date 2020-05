En otros años, restauranteros ganaban el 10 de mayo lo que el fin de semana: CANIRAC

Sólo un 15 por ciento de ocupación en la afluencia de comensales a los restaurantes de Veracruz y Boca del Río se espera para este 10 de mayo. La emergencia sanitaria mantiene a los establecimientos en una situación crítica y ofreciendo servicio para llevar o entrega a domicilio.



En un año normal, las ventas en los establecimientos de alimentos representarían lo de un fin de semana en un día. Sin embargo, el COVID-19 no da tregua al comercio; no hay actividad económica.



Lo que sería tradicionalmente un día de derrama económica importante, ahora será sin utilidades, expuso el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Santiago Martínez Dordella.



"Lo que esperamos es un pequeño repunte en los pedidos a domicilio o que piden y se recoge en el establecimiento. Fuera de ahí no esperamos un 10 de mayo ni con utilidades, ni con una demanda como el año pasado. Por ejemplo, si en un fin de semana anterior facturaste 100 pesos, en un 10 de mayo, sería de 120 a 130 pesos. Para algunos representaba que podría dobletear la facturación normal", dijo.



Recordó que las ventas de manera general han caído de un 90 a 95 por ciento, situación que tiene a más del 65 por ciento de los comercios de la zona conurbada en cierre temporal.



Martínez Dordella señaló que sólo hasta que se levante la emergencia y la gente pueda salir a la calle, la economía podrá recuperarse.



"El 10 de mayo, si vendemos un 15 por ciento será extraordinario. Estamos en una época muy difícil, que hasta que la gente no vuelva a salir a la calle va a ser muy difícil que vuelva a recuperar la actividad", finalizó.