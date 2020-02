En otros países, crímenes como el de Fátima son severamente penados, en México no

Alfredo Luna Murillo, presidente del Consejo Representativo de las Iglesias Evangélicas en el Estado de Veracruz, lamentó el asesinato de la niña Fátima, en este sentido exigió al Gobierno Federal resultados y que el sistema de justicia aplique un castigo ejemplar, de lo contrario a la ciudadanía se le hace fácil infligir la ley.



En entrevista, mencionó que en comparación con otros países, estos delitos son severamente penados mientras que en México la ley está totalmente desarticulada.



"Es muy lamentable y nuestra solidaridad con los familiares de las víctimas pues nadie merece que se le quite la vida de manera violenta, nada justifica la violencia y es momento de poner orden".



Consideró que ya es momento de que las autoridades asuman sus promesas de campaña pues es fácil echar culpas y excusarse pero la sociedad no lo merece.



"El gobierno debe asumir su responsabilidad ante una sociedad que clama justicia".



Luna Murillo afirmó que, si no los atienden, la sociedad podría tomar justicia por sus propias manos y si no hay justicia se demuestra que hay un vacío de poder.



Asimismo, puntualizó que la sociedad debe apoyar para acabar con este problema retomando los valores familiares, mismos que se han ido perdiendo.