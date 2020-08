En PAN, ni un candidato está definido, elegirá militancia: Joaquín Guzmán

En el Partido Acción Nacional (PAN), en Veracruz, hasta el momento nadie tiene segura una candidatura para el proceso electoral 2021, ya que de nueva cuenta se abrirán a decisión de la militancia, en una acción democrática interna que caracterizaba al partido y que se había perdido, expresó el dirigente estatal Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, al aceptar que en el PAN se había caído en la “dedocracia”.



En un claro mensaje a diputados que creen merecer las candidaturas a las Alcaldías, el líder panista garantizó que los que van a seleccionar a los candidatos de Acción Nacional serán los militantes, incluso si se generan alianzas.



Durante el programa Entre Vistas, en TeleClic.tv y alcalorpolitico.com, al dirigente estatal se le cuestionó sobre algunos diputados que buscan de manera clara la Alcaldía en sus municipios, a lo que señaló que su actuar determinará si obtienen la candidatura.



“¿Es una advertencia?”, se le inquirió.



"No, para nada, es una forma de actuar en la cual Acción Nacional se ha dirigido durante la selección de candidatos en toda su vida". No obstante, esta práctica democrática se había detenido, se le comentó y aceptó que en la administración anterior del partido, se recurrió al dedazo.



“Y no se debió haber el hecho, la dedocracia que se utilizó en el PRI, estaba llegando al PAN y eso es lo que no debe suceder”, dijo.



Ante ello, exhortó a todos aquellos que buscan una candidatura a trabajar con la militancia y mostrar que están comprometidos con la ideología, lineamientos y normas que emite el Comité Directivo Estatal y Nacional del partido.



Recordó que uno de los derechos de los militantes panistas es votar para la selección de sus candidatos y se habían distinguido por ser el único partido que recurría a esta práctica democrática desde el interior del instituto, como claro ejemplo de respeto a la decisión de las mayorías.



Sobre si Acción Nacional llegará fortalecido al proceso electoral 2021, Guzmán Avilés adelantó que el instituto político que dirige abre la posibilidad a coaliciones para los siguientes comicios, no sólo con Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), si no con partidos de nueva creación, con quienes podrían realizar alianzas de facto en diferentes municipios, ya que la ley no les permite coaligarse en su primer proceso electoral.



Al respecto, expuso que con el PRD ya están muy avanzados en las pláticas y negociaciones, falta definir con el PRI y también buscarán a otras fuerzas políticas, agrupaciones y asociaciones civiles.



El objetivo, dijo, es lograr mayoría y derrotar a MORENA en las urnas para acabar con los malos gobiernos que han desarrollado, tanto a nivel estatal como nacional.