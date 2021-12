En pandemia han disminuido embarazos adolescentes: Supervisor escolar

Jorge Miranda Galindo, supervisor de Escuelas Secundarias Generales de la zona número 13 de Orizaba, indicó que al menos la pandemia de COVID-19, ha ayudado para que disminuya el número de embarazados en adolescentes."Precisamente en esto ha tenido mucho éxito la pandemia, porque realmente los embarazos han disminuido significativamente".En este sentido comentó que en este momento los jóvenes no pueden reunirse como quisieran, entonces se reduce en gran medida el tiempo que pasan juntos."Esta pandemia ha mantenido con mayor separación hombres y mujeres y no han reportado ningún caso ahorita en estas escuelas que tengo a cargo".Aunque reconoció que en tiempos pasados hubo muchos casos en las escuelas. "De algunos se sabe, no todos porque los jóvenes simplemente se retiran de la escuela, pero sí de vez en cuando nos notifican que tal o cual jovencita está embarazada".También apuntó que las estudiantes con deseo de seguir estudiando, se les otorga todo el apoyo a través del programa específico de "Madre joven". Con este, dijo, las estudiantes en proceso de gestación ejercen su derecho a terminar sus estudios.