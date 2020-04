En Papantla autoridades definirán si se cancela feria de Corpus Christi

Una de los eventos más importantes para el norte del estado de Veracruz, es la feria de Corpus Chiristi, la cual por primera vez en su historia podría no realizarse en su edición 63 programada del 5 al 14 de junio.



Ante el brote que se tiene de coronavirus, como medida de protección para las familias papantecas, evitando la aglomeración y la visita de personas de otros municipios, el evento se podría cancelar las autoridades locales se encuentran analizando dicha determinación.



Para Martín Gómez Ricaño, director de casa de cultura, informó a este medio que debido a la extensión de la "Sana Distancia" decretada por la Secretaría de Salud federal, la cual culminará el 30 de mayo, se analiza la posibilidad de no realizar este año el evento de talla internacional en su edición número 63.



Los ensayos de los jóvenes integrantes del Taller de Arte Alejandro Martínez Matus (TAAMM), para la puesta en escena del majestuoso festival Xanath fueron cancelados debido a que no se permite la reunión de personas, mismos que habían iniciado en el mes de febrero, pero con la declaratoria de emergencia sanitaria se tomó la decisión de suspenderlos.



Esta medida obedecería a prevenir el contagio del coronavirus Covid-19, ya que este evento logra reunir a personas de diversos municipios circunvecinos, así como familias de otros estados que durante estas fechas visitan el pueblo mágico, además que tan solo en el festival Xanath participan más de 200 danzantes y 70 actores.



Otro de los eventos que se estaría suspendiendo durante esta festividad es el tradicional desfile del jueves de Corpus, siendo un desfile multicolor que recorre las calles y donde participan todas las danzas de la región, siendo una mezcla de religiosidad y misticismo, siendo miles de papantecos los que acompañan al “Santísimo” durante su paso por las calles de esta ciudad.



Se trata de un hecho histórico que bien podría quedar marcado en la historia de Papantla, pues desde sus inicios esta feria se ha venido realizando de manera ininterrumpida, pero por causas de fuerza mayor este año no podrá realizarse, pues de ser así, esto representaría un grave riesgo para la salud de las familias de este lugar al tener contacto directo con miles de visitantes.