En Papantla, faltó el 10% del padrón de taxis por pasar la revista vehicular

Aproximadamente faltó el 10% del padrón de taxis por pasar la revista vehicular, para los que no hayan cumplido aún no les han comunicado cuáles serán las sanciones para quienes no cumplan con este proceso, así lo dio a conocer el delegado de Transporte Público, Luis Alberto Pérez Corona.



Apuntó que aquellos que no hayan pasado la revista vehicular posiblemente no puedan circular, pero se estará esperando las indicaciones a nivel estatal, porque puede haber una prórroga para aquellos que no cumplieron con este trámite.



Cabe mencionar que los taxistas deben de tener sus unidades en óptimas condiciones como medida de seguridad tanto para los conductores como para los pasajeros, quienes son prioridad, además que en la actualidad hay unidades que están en pésimas condiciones, no traen placas y no son de confianza.



Por tal motivo se llevó a cabo esta revista vehicular, para garantizar mayor tranquilidad a los ciudadanos quienes diariamente ocupan este servicio del transporte público, asimismo es importante que los ruleteros tomen en cuenta las recomendaciones de las autoridades competentes.