En Papantla, personal de IMSS se suma a reclamos por carencias ante coronavirus

Trabajadores del IMSS Bienestar,en Papantla, denunciaron públicamente la falta de equipo para enfrentar la pandemia del COVID-19, pues no les abastecen de guantes, cubrebocas, batas y otros implementos indispensables para brindar el servicio a los derechoshabitantes.Como ocurriera en clínicas de Xalapa , médicos, enfermeras, administrativos y laboratoristas se manifestaron para desmentir que se encuentren listos para encarar la contingencia.Cabe señalar que este día, el director del IMSS, Zoé Robledo, aseguró que esta semana se atenderán las demandas . “No todos recibirán todo al mismo tiempo y tenemos que priorizar aquellos lugares donde empezará nuestra batalla”, afirmó.Por su parte, el personal de salud en Papantla explicó que ante la Fase 2 de la contingencia, hay preocupación por la falta de insumos, debido a que incluso les niegan equipo y no cuentan con el personal suficiente.Dieron a conocer que temen que sus familias se contagien y a su vez se propague a un más esta enfermedad, lo único que demandan es que les otorguen los implementos necesarios.Asimismo, acusaron que los directivos y su sindicato los intimidaron para no manifestarse.