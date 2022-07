En PEMEX misoginia y violencia de género no tienen castigo, reclamó activista

“Es más fácil matar adentro de Pemex, que afuera”, aseguró Cecilia Sánchez Ramírez, sobreviviente de dos intentos de feminicidio en las instalaciones del complejo petroquímico Cangrejera, en Coatzacoalcos.La joven ingeniera que pese a lo vivido fue rescindida en su contrato, aseguró que en Petróleos Mexicanos (PEMEX) se practica la violencia de género y la misoginia sin que haya castigo, pues hasta el momento la empresa ha sido indiferente en su caso.Durante la ponencia denominada “de sobreviviente a líder, detrás del miedo está la magia”, relató lo vivido en abril y agosto del 2016 y 2017 respectivamente dentro de la planta de polietileno.“Sufrí un intento de feminicidio doble dentro de PEMEX en mi lugar de trabajo, estaba yo laborando y una persona me atacó e hizo todo lo que podía ante una persona indefensa en un lugar de trabajo sin seguridad, alumbrado, ruido, alejada, sin ninguna cámara, sin luz, radio. En ese entonces pedí ayuda, me hicieron creer que a lo mejor lo soñé, que estaba loca, el servicio de PEMEX me dijo que no me había pasado nada y me volvieron a dejar en el mismo lugar de trabajo y me volvieron a atacar, la segunda vez me dejaron amagada e inconsciente, entre a las 4 de la tarde y se dieron cuenta que no estaba en mi lugar a las 7 de la noche. Estas personas tenían cubierto el rostro, tenían estudiado el lugar, traían uniforme de PEMEX”, señaló.Informó que actualmente sigue abierta la investigación ante la Fiscalía General de la República (FGR) y apenas este mes la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) envió una observación a la Fiscalía y a PEMEX donde confirma que sí fue violentada y por eso debe haber una reparación del daño.Cecilia reiteró que PEMEX ha sido indiferente en su caso y hasta la fecha no ha hecho nada porque se erradique la violencia dentro de la empresa.“Cuando me pasó lo tomó como hecho aislado, el año pasado sabemos que una compañera fue asesinada porque sabemos que es más fácil matar adentro de Pemex que afuera. La segunda vez por un milagro sobreviví porque quedé amagada, drogada, sujetada del cuello, golpeada”, mencionó.La joven formula una iniciativa para que haya responsabilidad en el trabajo o que la Ley Federal del Trabajo contemple la violación, pues dijo que finalmente no fue un accidente del trabajo lo que le sucedió y las autoridades así lo están viendo debido a que no hay clasificación cuando esto sucede dentro del centro laboral.“Fui la primera mujer en esa planta después de 30 años, estaba en una posición de escalafón arriba, teniendo todas las categorías, superándome, la primera mujer de planta siendo operadora. Considero fue violencia de género, misoginia dentro del centro de trabajo. La empresa sigue indiferente y me despidieron porque me cambiaron de centro de trabajo y estuve en tratamiento psicológico y psiquiátrico y CONAPRED dijeron que me tenían que volver a cambiar porque a donde me mandaron la primera vez, mi jefe me acosaba, me incapacito y en el hospital un vigilante me agarra las piernas”, señaló.La hoy activista insistió que el ambiente laboral dentro de Petróleos Mexicanos es muy violento y aseguró que hay más mujeres que han sufrido acoso laboral.“En PEMEX hay políticas, pero no se ejecutan, no se cumplen. Me considero sobreviviente de una situación violenta que sufrí en mi lugar de trabajo, me pude recuperar, sobreviví y puedo contar mi experiencia, pero no desde un punto de vista trágico, sino de sobreviviente. Hay tragedias que nos las esperamos, no deberíamos estar preparadas para ser violentadas, sin embargo, eso me hizo que, si ya me pasó, ahora soy optimista y doy conferencias, cursos, he estado en el parlamento abierto de la cámara de diputados, en el Senado de la República, haré iniciativa para que se reforme la constitución para que la persona moral tenga responsabilidad penal en el caso de un feminicidio”, finalizó.