En PEMEX no obedecen instrucción del Presidente, acusa la UNTYPP

Dentro de Petróleos Mexicanos (PEMEX) hay quien contradice o no obedece las instrucciones del presidente, Andrés Manuel López Obrador, manifestaron integrantes de la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros (UNTYPP), pues aseguran que pese a su instrucción, el tema de las jubilaciones sigue sin resolverse.Lo anterior lo dieron a conocer trabajadores que por segunda semana consecutiva se manifestaron este miércoles en diferentes centros laborales para exigir a autoridades correspondientes sean tomados en cuenta para poder jubilarse a los 55 años de edad y 30 años de servicio.El secretario de Trabajo de esta agrupación, Didier Marquina Cárdenas, declaró que luego de la manifestación de la semana pasada, el Presidente declaró en cadena nacional que el tema ya estaba resuelto, situación que –dijo– es mentira."Fue una instrucción que dio el Presidente de la República de que se resuelva pero nos da la impresión que dentro de la empresa de Petróleos Mexicanos hay quien contradice o no obedece las instrucciones o a menos que las tome como sugerencia y quede a criterio de un funcionario de alto nivel si lo hace o no lo hace", comentó.Agregó que hasta el momento no hay señal de que en el consejo de administración del 22 de marzo en Ciudad del Carmen se vaya a incluir el tema de las jubilaciones en las discusiones porque se deben incluir con tiempo en la agenda y hasta ahora nadie lo ha mencionado."Una vez más así vamos a seguir, vamos a continuar porque no hay señales, no hay ningún mensaje de que pretendan hacer cumplir la instrucción del señor Presidente que por segunda ocasión lo volvió a decir en cadena nacional, que ya estaba resuelto el problema de las jubilaciones de los profesionistas. Pero no es así. No hay ningún documento porque no se ha notificado algún llamado para negociar o platicar el tema", dijo.Los petroleros consideraron que no hay gran discusión sobre esto pues se trata de justicia y equidad laboral para todos los que trabajan en PEMEX.Marquina Cárdenas dijo que seguirán con las movilizaciones hasta que se corrija lo que se hizo mal en el pasado, pues expuso que no es un privilegio adicional la exigencia que están realizando.A nivel nacional son 80 mil los integrantes del UNTyPP, tanto trabajadores en activo como jubilados.