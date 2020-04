En Perote, Ayuntamiento suspende actividades no esenciales por contingencia sanitaria

El Ayuntamiento de Perote anunció la suspensión de actividades de gobierno como parte de las medidas por la Emergencia Sanitaria por novel coronavirus 2019.



En un video publicado en sus redes sociales, el presidente municipal Juan Francisco Hervert Prado además solicitó a los restaurantes y cafeterías reducir un 30 por ciento del aforo de comensales, y en el caso de centros nocturnos y bares, se indicó el cierre temporal.



Añadió que la suspensión incluye actividades en áreas verdes, parques y recintos históricos, entre estos, la Fortaleza de San Carlos y la reserva Caja de Agua.



En el caso del municipio, Hervert Prado indicó que continuarán en operaciones la Dirección Municipal de Seguridad Pública, Protección Civil, Registro Civil y medicina del Sistema DIF Municipal.



Además, pidió a los supermercados, tiendas de conveniencia y comercios asumir las medidas de distanciamiento social y no permitir el acceso a no más de una persona por familia a los establecimientos.



"Se está realizando un mapeo de los establecimientos que venden productos de primera necesidad en nuestro municipio para que las personas no tengan que ir lejos de sus colonias para conseguir bienes necesario", enfatizó.