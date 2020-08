En pie, decisión de Federación de cambiar a naranja semáforo COVID en Veracruz

Veracruz cuenta con una ocupación hospitalaria del 55 por ciento, así como una disminución de contagios en algunos municipios, por lo que la Federación determinó cambiar a partir del lunes el semáforo COVID-19 a color naranja en lo general.



Las autoridades de la Secretaría de Salud del Estado explicaron que el cambio de semáforo no significa que hay que relajar las medidas sanitarias, así como protocolos y acciones preventivas, pues el semáforo naranja aún representa un riesgo alto.



“El color del semáforo parte de algunos factores, entre ellos está principalmente la ocupación hospitalaria; al día de hoy en el Estado tenemos una ocupación hospitalaria de 55 por ciento en el Sector Salud, es decir hay capacidad de atención en las unidades médicas, o lo que es igual, hay camas. Eso produjo que nuestro estado pasara del color rojo de riesgo máximo al naranja de riesgo alto”, se puntualizó.



Es por lo anterior que se insiste a la población a mantener todas las acciones y medidas preventivas, para evitar en el futuro retornar a rojo como sucedió anteriormente.



“Ya habíamos estado antes en el naranja por la misma situación que había espacios en hospitales; lamentablemente ante el descuido de muchas personas, volvimos al color rojo, porque se incrementaron los casos positivos y con eso nuevamente la ocupación en unidades médicas. Por ello, es que hoy el llamado es para que todos actuemos con absoluta responsabilidad, que no se confíen; el naranja no significa que ya no haya peligro”.



Se mencionó que el registro de los casos ha disminuido, lo cual se puede determinar porque la gente no reporta los casos o en su defecto, se refieren a casos ambulatorios, es decir que son tratados en sus propios hogares.



Es por ello, que exhortó a la población en general permanecer atenta para que, ante cualquier síntoma, se comuniquen de inmediato con la autoridad sanitaria para recibir atención oportuna.



Asimismo, a mantener todas las medidas sanitarias como el quedarse en casa, si salen utilizar el cubrebocas, mantener la sana distancia, lavar las manos con agua y jabón en repetidas ocasiones para evitar el riesgo de contagios, con el fin de poder retornar gradualmente a la nueva normalidad.