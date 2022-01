En pie, eventos deportivos y convenciones para este 2022 en Veracruz-Boca del Río

Eventos deportivos y convenciones programados para este 2022 siguen en pie, afirmó el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Veracruz, Santiago Caramés Chaparro, lo cual representa para el sector derrama económica y ocupación.Además del medio maratón en el mes de enero, durante febrero se tienen programados eventos en el World Trade Center, lo cual será importante para mantener activo el sector durante estos meses de baja demanda."Lo programado hasta ahorita no he recibido noticias que se posponga, todo sigue en pie. Para el próximo mes ya comienza alguna actividad en el World Trade Center, también durante el año se estarán realizando eventos deportivos pero ya están programados eventos, tanto congresos de trabajo, de reunión y de deportes", dijo.Ante la situación de la cuarta ola de contagios de COVID-19, precisó que en los hoteles se mantienen las medidas implementadas por las autoridades sanitarias.Eventos como el Festival de la Salsa y el Carnaval de Veracruz están sin cambios, para realizarse en este año."Tratamos de ver esto de manera positivo con el tiempo que llevamos hemos aprendido y todo podría llevarse a cabo extremado los cuidados. Al día de hoy todo lo candalerizado sigue en pie, el Festival de la Salsa está programado para principio de junio y también el Carnaval, antes de eso tenemos eventos, no tan masivos como Carnaval y Festival de la Salsa pero ayudan y todo sigue en pie", finalizó.