En planteles de Coatepec, inician cobro de cuotas escolares

Padres de familia de algunas escuelas en Coatepec iniciaron el cobro de las cuotas escolares, con la finalidad de recaudar fondos para el sostén de sus planteles.



Y es que este jueves se observaron a padres y madres de familia que acudieron a cubrir el pago de las cuotas de la Asociación de Padres de Familia a la Secundaria General “Ignacio de la Llave”.



Al respecto, el presidente de la Asociación, Martín Mendiola, indicó que en esta ocasión, el monto de la cuota es menor al de años pasados, debido a que las familias se encuentran en situación económica complicada por la pandemia.



“En esta ocasión, la Asociación determinó que fuera un monto menor, pues derivado de la pandemia muchas familias se encuentran en situación complicada, nos sentimos agradecidos por la favorable respuesta de los padres y madres de familia”, dijo.



Los integrantes de la Asociación implementaron estrictas medidas sanitarias, para que los padres pudieran llevar su aportación.



Además, el encargado de la APF dejó en claro que la cuota no es obligatoria, por lo que si hay personas que no puedan proporcionarla no debe haber ningún problema.



“No es obligatorio hacer esta aportación, por lo que si algún padre de familia no puede realizarla, no habrá ningún problema; el proceso de inscripción de los alumnos es independiente”.