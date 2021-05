En Playa Vicente se condicionan apoyos de Gobierno por votos, acusa candidato del PAN

En su evento de arranque de campaña, el candidato del Partido Acción Nacional (PAN) por la Alcaldía de Playa Vicente, Rubén Salinas, acusó que hay quien amenaza con condicionar los programas sociales a cambio del voto, por lo que advirtió que “con la gente de Playa no se juega”.



Por ello, afirmó que no se dejarán intimidar con amenazas, ya que nadie tiene derecho de condicionar los apoyos y programas que otorga el Gobierno Estatal o Federal.



“A los enemigos del verdadero bienestar y del progreso de nuestras familias, desde aquí les digo que no voy a permitir que jueguen con la inteligencia de los ciudadanos, los programas sociales no se inventaron hace tres años, basta de intimidar, si en algo respetan al pueblo no se conviertan en delincuentes electorales, con la gente de Playa no se juega”, dijo.



Salinas reiteró que el pueblo no va a permitir que ninguna voz negativa los separe y pidió a los votantes que no permitan que nada los distraiga, ni los derrote.



Por otra parte, se comprometió a asumir la encomienda ciudadana de gobernar Playa Vicente, por considerarse un hombre joven que tiene la virtud de saber escuchar a quienes tienen sabiduría pero sobre todo a la gente que quiere a su pueblo.



“Soy un hombre joven con energía suficiente pero que no se desboca sin razón, yo tengo un objetivo común con ustedes que es dirigir con todos los destinos del Municipio. No nos vamos a dejar intimidar”, sostuvo.



Cabe mencionar que así como éste, se han realizado varios señalamientos en diversos municipios de la entidad, donde se acusa el condicionamiento de los programas sociales a cambio del voto, lo que se considera coacción del sufragio y por tanto, un delito electoral.