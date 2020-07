En plena etapa crítica por pandemia, PMA plantea auditoría ambiental a crematorios

La Procuraduría Estatal de Medio Ambiente giró oficios a las crematorios de la zona conurbada para que se sometan a un programa de Auditoría Ambiental de manera "voluntaria", esto cuando el Estado vive el punto más crítico de la pandemia por el COVID-19.Algunos propietarios se mostraron molestos, pues señalan no poder parar labores técnicos por la alta demanda de muertes por Coronavirus y que los cuerpos requieren ser incinerados, como lo marca el protocolo de salud.En el oficio, el cual viene firmado por el titular de la dependencia, Sergio Rodríguez Cortés, se advierte que no presentarse de manera voluntaria a las oficinas de la PMA, ubicadas en Boca del Río, podría generarles multas o sanciones a los propietarios de dichas funerarias y crematorios.Los propietarios señalan que lo que solicita el Procurador no es viable en estos momentos de emergencia sanitaria, ya que sigue creciendo el número de muertes por Coronavirus y de los 5 crematorios que hay en la conurbación, sólo 4 están en función pues el del Panteón Municipal no está en servicio por la falta de una pieza.También señalan que el documento emitido por Sergio Rodríguez es contradictorio al aludir al contexto de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Federal y que aplicar las auditorías en estos instantes sería como decirle a los familiares "esperen a que nos auditen y luego les incineramos a su muerto". Siendo un peligro de contagio no hacerlo de manera rápida, como actualmente se practica.Propietarios a los que les llegó el oficio y que decidieron reservar su identidad, mencionaron que si bien la auditoría ambiental es voluntaria, no son los tiempos pues nos encontramos en pandemia y que ese sector está dedicado al apoyo de la salud pública.Los empresarios responsabilizarían a la PMA por negligencia si al clausurar o generar la auditoría a algún crematorio se crea un problema de salud pública.Recordemos que hace unos días, la PMA intentó clausurar la Funeraria “La Luz” pero sin éxito pues se mantiene en funciones.Actualmente, ambas partes se demandaron y el caso ya es llevado por la Fiscalía del Estado.