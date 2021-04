En poblado de Veracruz, temen a torre de telefonía; exigen tirarla

Integrantes de la Coordinadora en Defensa del Río Atoyac se plantaron frente al Palacio Municipal de Carrillo Puerto para exigir al alcalde Jaime Carillo Tinoco que impida la conexión de una torre de transmisión de la empresa TELCEL, temiendo por la salud de un jardín de niños y de la población de El Palmar.Los comuneros, que protestan desde este lunes, se quejaron hasta este martes que no los habían atendido.Acusaron que Carillo Tinoco hizo acuerdos “en lo oscurito” con la empresa de telefonía para construir la torre.Advirtieron que no se moverán del Palacio Municipal hasta que no tiren esa torre, porque lo único que hacen es defender y luchar por la salud de su pueblo.Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud ha concluido que no hay evidencias de riesgo alguno por las señales de radiofrecuencia.“Teniendo en cuenta los muy bajos niveles de exposición y los resultados de investigaciones reunidos hasta el momento, no hay ninguna prueba científica convincente de que las débiles señales de RF procedentes de las estaciones de base y de las redes inalámbricas tengan efectos adversos en la salud”.