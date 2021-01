En Poza Rica alternan filtros contra COVID, pese a alerta por alza en contagios

A partir de este lunes aplican en Poza Rica el operativo “Carrusel”, por ello autoridades municipales y de tránsito y vialidad liberaron vialidades del centro de la ciudad y se aplicaron sanciones contra prestadores del servicio de transporte público por incumplir medidas de ascenso y descenso de pasaje como no respetar el protocolo sanitario de abordar la unidad sólo 3 pasajeros.



A pesar que el gobierno estatal difundió antes de finalizar el año 2020 que esta ciudad reporta índices de alerta, este lunes en el centro de la ciudad, bajo nuevas medidas aplicadas por autoridades municipales, se retiraron los filtros de desinfección.



Hasta el momento, en cuenta oficial de Facebook del Ayuntamiento no se ha indicado cambio de color, se mantiene Poza Rica en semáforo epidemiológico en naranja.



Bajo estas acciones, también la Delegación de Tránsito y Seguridad Vial No. 3 realiza a partir de hoy el operativo “Carrusel”, cuyo objetivo es trabajar de manera coordinada con el Gobierno Municipal, ya que se realizaron nuevas disposiciones al liberar algunas vialidades pero son para el paso de automovilistas particulares, mientras que los taxistas deben acatar indicaciones, dijo el titular de esta dependencia Alejandro Rodríguez Callejas.



El retiro de los filtros de desinfección son para uso de peatón, no se permitirá el paso de taxistas, advirtió el delegado de Tránsito añadiendo que se realizarán recorridos en bulevares para ver que se cumplan con estas indicaciones, que las personas no aglomeren el centro de la ciudad y los taxistas respeten estas decisiones.



Sobre la sanción administrativa dijo que es superior a los 700 pesos que se paga ante la oficina de la Secretaria de Hacienda del Estado.



El titular de la Delegación de Tránsito y Seguridad Vial No.3, Alejandro Rodríguez Callejas, dio conocer que tan solo este día se aplicaron sanciones a 12 trabajadores del volante por incumplir con ascenso y descenso del pasajero, lo cual ya tienen conocimiento sobre los lugares que están permitidos