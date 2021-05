En Poza Rica, Coatzintla y Tihuatlán, escuelas no regresaron a clases presenciales

En la región de Poza Rica, Coatzintla y Tihuatlán no se tuvo regreso a clases presenciales porque además, la vacuna CanSino contra el Coronavirus no garantiza inmunidad al cien por ciento, tampoco la infraestructura educativa está en condiciones porque no fueron desinfectadas, así como de equipo y materiales ante índices de robo que reportan los docentes a la Secretaria de Educación de Veracruz.



De acuerdo con la delegada regional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Región IV, María Alicia García Rodríguez, no hay condiciones para volver a clases presenciales, ya que muchas escuelas carecen de infraestructura en buenas condiciones y algunas sufrieron robos, no hay material ni equipo para limpiar y tener acceso listo para los niños.



Dijo que los padres de familia no confían que puedan mandar a sus hijos a las aulas y el 95% de padres plantean que regresarán hasta el próximo ciclo escolar.



Dio a conocer que del 9 al 22 de mayo se llevaron a cabo reuniones de personal educativo de los centros de trabajo y padres de familia. Se revisó infraestructura y condiciones de higiene en todos los niveles de educación, desde nivel preescolar hasta secundaria, en todas sus modalidades y una vez hecho el análisis determinaron no regresar en este ciclo escolar de manera presencial.



En cifras que corresponden a la delegación del SNTE Región IV, el 90 por ciento de escuelas no tienen condiciones; por daños, deterioros, robos en aulas y muchos padres de familia no están en condiciones económicas de apoyar para equipar con lo necesario para la desinfección.



Mencionó que para este regreso a clases, las autoridades municipales no han brindado ningún tipo de apoyo, ni de la Secretaria de Educación de Veracruz, de quien señaló que sólo se han dedicado a informar a la Secretaría de Educación Pública de la toma de decisiones.



En el caso del dirigente del Sindicato Independiente de Regeneración Magisterial, Tonatiuh Paredes Rangel, dio su punto de vista en relación con el regreso a clases presenciales que se debió haber llevado a cabo este lunes.



Dijo que no hay condiciones para que docentes y alumnos tomen de nuevo la actividad normal, ya que la vacuna CanSino para los maestros no tendrá la inmunidad garantizada en su salud, siendo que sólo contarán con seis meses de protección y eso expone la vida de los alumnos.



Otro de los factores que no permitirá el regreso a clases presenciales es la falta de insumos y la reducción de matrícula escolar y se tendrán puntos rojos de infección de escuelas que no están desinfectadas en su totalidad y el semáforo epidemiológico en amarillo para algunos municipios en el Estado no garantiza el regreso.