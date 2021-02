En Poza Rica, débiles visuales son invisibles para el Gobierno, acusan

Los débiles visuales permanecen en el olvido por las autoridades de los tres órdenes de gobierno, aunque en Poza Rica se conformó un consejo municipal de la Inclusión Social, sus propuestas no han sido tomadas en cuenta y la única obra pública realizada en su favor “no sirve”.



Margarita Karimi Cisneros Montoya, representante de la comunidad con debilidad visual, dio a conocer que siendo parte del Consejo Municipal de Inclusión Social no se cumplió, durante estos tres años que se conformó, el compromiso de apoyar a quien no ha sido tomado en cuenta en la actividad laboral.



Estas propuestas, fueron realizadas por Cisneros Montoya, en la urgente inclusión laboral que merecen las personas que son invidentes, así también que se requiere de una escuela especializada y es un programa educativo que es caro, preparación que solo pueden pagar las personas solventes, pero la mayoría de los débiles visuales son de escasos recursos.



En cuanto a infraestructura, mencionó que el Ayuntamiento de Poza Rica y el Gobierno del Estado, aportaron en esta administración la inserción de barras sobre las aceras del primer cuadro de la ciudad para que invidentes deslicen su bastón, esto en la colonia Obrera, pero considera que es una obra “mal hecha”.



Dijo que no fue tomada en cuenta para dar su punto de vista sobre las necesidades en este tipo de obra pública, cuando era el objetivo del consejo municipal de la inclusión social.



A decir de Karimi Cisneros, que ante el nievo proceso electoral, los aspirantes a candidatos por la alcaldía de municipios veracruzanos deben contemplar a los distintos sectores de capacidades diferentes.



Aseguró que en el pasado, ex servidores públicos prometieron hasta predios para apoyo a las agrupaciones civiles por los débiles visuales, pero han transcurrido los años y siguen siendo ignorados por los tres niveles de Gobierno.



Con el actual gobierno municipal, creyó que “se haría algo”, pero fue todo lo contrario con excepción de la única obra pública con la que actualmente se cuenta pero que solo se realizó sobre algunas calles y que no tienen conectores para otros puntos o destinos que sean de ayuda al invidente.



Cuestionó al responsable de área para la Inclusión Social, Arturo Gutiérrez, quien depende de la Dirección Municipal de Desarrollo Social y Humano, sobre la razón para no tomarle en cuenta y dijo que la respuesta fue amable y respetuosa, que “al menos han avanzado”.



Sobre este Consejo Municipal de Inclusión Social, dio a conocer que en tres años de gobierno, el alcalde Francisco Javier Velázquez Vallejo es quien lo preside pero son contadas las ocasiones que ha asistido para escuchar las necesidades.