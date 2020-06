En Poza Rica, empacadores de tiendas temen quedarse sin apoyo

La tienda de autoservicio Soriana, en Poza Rica, incumpliría con el apoyo económico para los empacadores que tuvieron que resguardarse en esta cuarentena por el COVID-19.



Son 44 adultos mayores quienes, al pedir anonimato, explicaron que dependen del dinero que recaudan ayudando a los clientes a guardar sus compras en bolsas.



Ante la pandemia por coronavirus, los representantes de la sucursal Soriana en la avenida Puebla decidieron que los adultos mayores se resguardaran en casa para evitar contagios y riesgos en su salud.



Además, iniciaron colectas para que los clientes hicieran aportaciones voluntarias y lo recaudado se entregaría a los empacadores en cuarentena.



Desde el 19 de marzo, recibieron aportaciones hasta por 900 pesos, pero lamentablemente, conforme transcurrieron los días, este recurso se ha ido reduciendo.



Ahora reciben sólo 200 pesos cada lunes y los adultos mayores están preocupados porque ese dinero no es suficiente para cubrir sus necesidades y varios no tienen familia o carecen de programas sociales que les ayude a subsistir en su vejez.



Ahora piden que el DIF Municipal de Poza Rica intervenga realizando supervisiones en las sucursales de estas tiendas, donde personal recuerda a los clientes que pueden aportar con monedas en alcancías para ayudar a los adultos mayores.



Los empacadores temen que de inconformarse no les permitan seguir siendo voluntarios, cuando sus ingresos dependen de las propinas de los clientes.