En Poza Rica reportan dificultad para registrarse vía telefónica para vacunación

Ante la inconformidad y preocupación de los adultos mayores del municipio de Poza Rica por las dificultades para el registro vía telefónica a la campaña de vacunación antiCOVID que inicia el próximo lunes, el alcalde Francisco Javier Velázquez Vallejo pidió paciencia “porque hay vacuna para todos”.



Familiares de adultos mayores han manifestado en las redes sociales que el número telefónico al que se debe llamar para hacer el registro no funciona o no existe porque nadie contesta.



En ese sentido, el Alcalde aclaró que el número telefónico 782 777 00 80 fue habilitado por la Delegación Regional de la Secretaría del Bienestar en coordinación con la Secretaría de Salud de Veracruz, que son las instancias encargadas de la logística y el Ayuntamiento sólo es coadyuvante.



Dijo que el número telefónico cuenta con 20 líneas y desde el pasado jueves que inició el registro está saturado, por lo que esa estrategia se vio rebasada, sin embargo, aseguró que sí está dando atención.



“Quiero decir que ese número telefónico sí está funcionando pero es difícil para un conmutador con veinte líneas recibir la cantidad de llamadas que están haciendo. La prueba evidente de que está funcionando es que en el primer día hubo un registro de más de siete mil personas”.



Aseguró que las vacunas antiCOVID que corresponden a Poza Rica están en resguardo en la cabecera municipal de Tuxpan, debido a las condiciones de refrigeración que requieren.



Añadió que el Ayuntamiento está habilitando las cuatro sedes de vacunación que estarán ubicadas en la Plaza Cívica, Gimnasio Municipal, Unidad Deportiva “Cayetano Ledezma” y Centro Comunitario “Los Sauces”.



Reiteró que el lunes 22 se vacunarán a los adultos mayores cuya primera letra del apellido paterno sea de la “A” a la “D”; el martes 23, de la “E” a la “J”; miércoles 24, de la “K” a la “O”; jueves 25, de la “P” a la “S” y el viernes 26, de la “T” a la “Z”.



El sábado 27 se vacunarán a las personas que por incapacidad o enfermedad no pueden levantarse de cama y el domingo 28 a quienes no hayan asistido cuando era su turno.