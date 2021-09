En presunta riña, mataron a psicólogo de balazo, en Veracruz Puerto

En calles del fraccionamiento Lomas del Vergel, en el municipio de Veracruz, un trabajador del muelle fue agredido por un disparo de arma de fuego en una presunta riña con un sujeto, el cual logró darse a la fuga con rumbo desconocido, generando la movilización de las corporaciones de seguridad y emergencia, así como de la FGE.Esto se dio la noche del domingo, sobre las calles de Flor de Sauco y Claveles en el citado fraccionamiento. Ahí, un joven identificado como Jonathan “N”, de profesión psicólogo pero que por cuestiones de trabajo laboraba en el muelle, fue agredido por disparo de arma de fuego.Según lo relatado por vecinos, el joven se hizo de palabras con otro sujeto, sin saber si se fueron a los golpes, sólo escucharon detonaciones de arma de fuego. Luego la víctima cayó al suelo y el agresor huyó a prisa.El reporte lo hicieron al teléfono de emergencia del 911, pidieron una ambulancia y a los elementos preventivos. A ese punto se desplazaron unidades de la Policía Estatal, Navales y Municipales.Al parecer el agraviado recibió el disparo en la cara cayendo junto a su motocicleta, perdiendo el conocimiento. Al llegar los paramédicos de la Cruz Roja, confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales.El sitio fue acordonado con cinta amarilla y se pidió la presencia de las autoridades ministeriales.Los padres y hermano de la víctima llegaron al sitio de la agresión y no daban crédito a lo sucedido.El hermano de Jonathan “N” comenzó a gritar improperios en contra de los policías y recriminarles que no hicieran su trabajo y no detuvieran al responsable. El joven tuvo que ser calmado por sus padres para que no lo detuvieran.Luego, elementos de Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial arribaron para hacer sus diligencias, asegurar indicios como casquillos percutidos y levantamiento del cuerpo.El cadáver fue llevado al Forense en Boca del Río para la autopsia de rigor, dándole entrada a una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso.