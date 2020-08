En primaria de Coatzacoalcos, padres no quieren que se fusionen grupos

Un grupo de madres de familia de la escuela “Primaria 16 de Septiembre”, en Coatzacoalcos, se inconformó para evitar que los grupos sean fusionados en el próximo regreso a clases presenciales.



Y es que desde la salida de la profesora Flora Tania Cruz Santos, hoy diputada federal, el grupo de segundo “C” trabajaba con un docente de interinato, sin embargo, en el ciclo que está a punto de comenzar, presuntamente no se contará con él.



Las madres dijeron que el director del plantel, Juan Carlos Sánchez pretende crear un único grupo al fusionar a tercero B y C, ante ello dijeron estar preocupadas porque esto representaría aglomeración en los salones, además de menos atención a cada niño por parte del docente al frente del grupo.



"Se está juntando el tercero B y C, en un principio le estuvieron mandando docentes pero no se renovaban sus interinatos. Nosotros le hacemos un llamado profesora Tania, por favor hable con el director para que nos dé nuestro docente titular porque no es justo que un maestro cubra un lugar que le pertenece a usted", expresó Elsa Pérez, madre de familia.



Expresaron que una vez que se regrese a clases presenciales, el director pretende fusionar los dos grupos, que actualmente se conforman de 15 estudiantes cada uno.



"Si el director decide fusionar los dos grupos serían de más de 30 alumnos, nosotros ahorita estamos tratando de que cada grupo se quede de 15 alumnos para evitar contagios de Coronavirus, por eso estamos protestando y no estamos de acuerdo con que el director tome esa decisión, por eso queremos un profesor", añadió Rosa del Carmen Molina.



En otro tema, denunciaron que recientemente la institución educativa fue víctima de robo de cables y un transformador, señalando que las autoridades educativas los tienen en el olvido.



"Nosotros queremos que las autoridades escolares volteen a ver a la escuela 'Primaria 16 de Septiembre', tenemos muy buen personal docente pero de qué nos sirve si no nos voltean a ver", añadió.