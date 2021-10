En primaria de Córdoba, rechazan regreso de Directora 

En la escuela primaria "Antonio Quintana", padres y docentes impidieron este lunes que Rosario Álvarez Vargas ingresara como Directora a pesar de que fue reinstalada por una orden judicial tras haber denunciado anomalías para que la destituyeran.“El juez dictaminó que no hay elementos para que me quiten de la escuela y ya aceptó mi incorporación”, dijo Álvarez Vargas.Cabe recordar que este proceso legal inició hace aproximadamente 2 años, por conflictos entre padres de familia y posteriormente con profesores, finalmente acabó en un proceso judicial federal contra la mentora."Yo me gane el puesto, tengo 23 años de servicio, y tengo derecho escalafonario, no me permiten el acceso para hacer mi labor".Y es que a la maestra no la dejaron ingresar al plantel educativo y por ello se inició una denuncia contra quien resulte responsable, aunque ambas partes se tienen denunciadas penalmente.Los docentes que mantienen tomada la escuela desde hace más de un año, dijeron que la Secretaría de Educación de Veracruz no les ha informado nada y por lo tanto no ingresará al plantel educativo.