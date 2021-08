En primaria no iniciaron clases por falta de techo en salones, en Veracruz Puerto

En la escuela primaria "Artículo Tercero" no iniciaron clases porque dos salones no tienen techo y uno más presenta problemas de filtración. Por esta razón, padres de familia bloquearon calles de la colonia El Vergel en demanda de la rehabilitación del plantel.



Afirman que desde el 24 de diciembre un evento de “norte” voló los techos y a 8 meses del suceso, no han realizado ninguna obra.



El director del plantel indicó que son 300 los estudiantes afectados y la respuesta de las autoridades es que como no hubo Declaratoria de Emergencia, no tienen acceso al seguro de desastres naturales.



Además, el argumento de la Secretaría de Educación de Veracruz es que apenas está en proceso de ser escriturada.