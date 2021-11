En problemas, amas de casas de Veracruz Puerto por aumento del tomate, chile y limón

En los mercados del puerto de Veracruz los productos de la canasta básica también han registrado incremento en sus precios, de acuerdo con los comerciantes todos los días hay variación, pero el tomate, chile y limón, son los que aumentaron considerablemente.El kilogramo de tomate está en 35 pesos casi al doble mientras que el chile subió 150 por ciento en las últimas semanas."Están subiendo y bajando, no hay nada estable. El tomate, el limón y los chiles, el chile serrano se da aquí en Veracruz y está sobre 70 y tantos el kilo y estaba en 20 pesos, por mayoreo", dijo César Carillo, comerciante del mercado “Miguel Hidalgo”.Para los consumidores, realizar las compras diarias es un suplicio y actividad cada vez más difícil.Ante el aumento de los precios de varios insumos han optado por reducir el consumo."El ajo volvió a subir, está subiendo el tomate, el aguacate, todo, la verdad que hay que ir camuflajenado el tomate por ejemplo con puré de tomate para que ahí más o menos se vaya compaginando las cosas, pero todo está muy caro y aún no llegamos a diciembre", señaló Alma Chávez.Ante esta situación, los comerciantes han optado por sacrificar las ganancias y evitando elevar más los precios.“No se puede dar el tomate más caro porque la gente se va, al dar caro las cosas, la gente no consume, sacrificar la ganancia, sacrificar una cosa por otra, es así como la gente consume, de otra forma, la gente se va".Aunque saben que diariamente hay aumentos, la población desconoce la razón, no hay explicación clara, pero intuyen se debe a la crisis económica y a la inflación.