En proceso, investigaciones sobre presuntas irregularidades en el CECYTEV

Sin ofrecer mayores detalles, el director general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECYTEV), Javier Baizabal Cordero, afirmó que está en manos de las autoridades jurisdiccionales la resolución de las investigaciones que se hicieron al interior de esta institución por presuntos actos de corrupción por parte de algunos de sus trabajadores."En su momento cuando se hicieron las investigaciones y CECYTEV cambió a hacer las cosas correctamente, todo eso se encuentra ya en las instancias jurídicas, se están haciendo las investigaciones y estamos esperando que las instancias lo atiendan y finalmente determinen, eso ya está fuera de mi jurisdicción y del gobernador Cuitláhuac García Jiménez", expresó.Precisamente, hace casi un año el titular del Ejecutivo estatal informó que su administración estaba tras una presunta "red de corrupción" al interior del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Veracruz (CECYTEV), pues se detectó un presunto daño patrimonial y que había empleados que estaban recibiendo "prebendas" o cobrando "moches"."(Las instancias jurisdiccionales) harán lo que tengan que hacer pero ya está todo eso en camino. Un número exacto que yo dijera en este momento (de investigaciones) no lo tengo a la mano pero sí, todos los asuntos que en su momento se denunciaron y se hizo lo conducente, está en las manos jurídicas", reafirmó.Baizabal Cordero evitó decir qué irregularidades se detectaron, ni cuántos fueron los involucrados debido a que están en proceso las denuncias y decirlo podría entorpecer el desarrollo de las mismas."Yo no puedo entorpecer las investigaciones, sería muy irresponsable de mi parte responder algo que no sé cómo lo manejan los jueces. Nosotros finalmente lo pasamos con los jueces, las instancias jurídicas son las que se encargan de investigar, ellos ya determinarán qué procede, de mi parte yo no podría decir algo", refirió.El titular del CECYTEV aseguró que el personal que labora en la institución actualmente cumple sus funciones cabalmente y con honestidad."Nosotros hemos invitado a todo el personal a que trabaje con honestidad, ya está el rumbo como tiene que ser. Obviamente si detectamos cualquier anomalía, cualquier situación que no sea la correcta, lo ponemos a disposición de las instancias jurídicas", expresó una vez más.