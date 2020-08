En promedio, siete mil aspirantes al día presentarán examen de ingreso

Un promedio de siete mil aspirantes acudirán diariamente a presentar el examen de ingreso a la Universidad Veracruzana (UV), que comenzó este lunes y finalizará el próximo viernes cuatro de septiembre, a los que se suman los que eligieron la modalidad virtual.



El inicio de la aplicación del examen en la Unidad de Ciencias de la Salud (UCS) fue supervisado por Héctor Coronel Brizio, titular de la Dirección General de Administración Escolar (DGAE), quien señaló que, dependiendo de la sede, las cantidades varían.



“En particular, en la UCS se tiene un registro de 384 aspirantes, mientras que la sede en la que hay mayor registro es el campus Mocambo de la región Veracruz, donde en esta ocasión se recibieron 658 el primer día, cuando en años anteriores llegó a albergar hasta dos mil aspirantes”, precisó.



“Con esta distribución se ha logrado disminuir de manera importante, hasta una tercera parte, el número de jóvenes que presentan el examen, logrando así mantener una sana distancia dentro de las aulas”, agregó Coronel Brizio.



Magdalena Hernández Alarcón, secretaria Académica y Pedro Gutiérrez Aguilar, director general del Área Académica de Ciencias de la Salud, realizaron un recorrido in situ para supervisar que se cumplieran con los lineamientos establecidos en la convocatoria.



“El día de hoy, en el acceso a las instalaciones no se vieron las aglomeraciones de otros años porque la aplicación se distribuyó en cinco días”, agregó Héctor Coronel.



Al respecto, reconoció que los aspirantes atendieron la solicitud de que acudieran sin familiares para evitar aglomeraciones.



Debido a la pandemia ocasionada por la enfermedad del COVID-19, todas las instalaciones cuentan con un protocolo de filtros sanitarios y toma de temperatura, al igual que un cuestionario a los jóvenes sobre su salud al momento de ingreso.



En tal sentido, el directivo expresó que “los filtros sanitarios operan adecuadamente y no hay reportes de incidencias para este primer día, todo está fluyendo de manera normal”.



Finalmente, reconoció el buen comportamiento de los aspirantes “que están comprometidos con la salud de todos nosotros, así como la Universidad lo está con ellos”.



Por otro lado, el filtro sanitario en el que se toma la temperatura y se aplica gel antibacterial a los jóvenes, se instaló desde las 6:30 horas y fue operado por estudiantes de licenciatura en servicio social, como Liset Camandia, alumna de la Facultad de Nutrición.



Hace tres semanas hubo una sesión en línea donde se les explicó cómo se debía tomar la temperatura y cómo se debía canalizar a los jóvenes durante el acceso.



Matilde Ortega Labourdette, directora de la Facultad de Odontología, fue asignada como responsable del módulo médico y comentó: “Afortunadamente, en este día todos los que han pasado por la toma de temperatura han estado muy dispuestos”.



Recordó que se trabajó la logística para la atención adecuada, en reuniones con la DGAE y con la administración de la UCS, directores y secretarios de las facultades, así como los pasantes en servicio social que brindaron su apoyo para atender a los aspirantes.



Y agregó que además del filtro sanitario, se instaló un área donde se canalizaría a los jóvenes que registraran temperaturas altas para una segunda toma más precisa y descartar algún riesgo.