En protesta, deja de laborar personal de Autotransportes de Rafael Delgado

Debido a que laboran sin prestaciones de ley y bajos sueldos, además de que el concesionario no le da mantenimiento adecuado a las unidades pero les cobra las reparaciones, conductores y cobradores de la línea Autotransportes de Rafael Delgado pararon las unidades este domingo.



Los inconformes arribaron a la terminal de autobuses desde temprana hora y ahí demandaron una respuesta del concesionario.



Explicaron que no es la primera vez que expresan sus inconformidades por las irregularidades y abusos que se cometen en la empresa, pero siempre son acallados con sanciones y hasta despidos injustificados, situación que ya no están dispuestos a tolerar.



Destacaron que las unidades reciben poco o nulo mantenimiento, por lo que incluso ya ha habido algunos accidentes en los que se pone en riesgo a los pasajeros y a los conductores y cobradores, pero cuando eso pasa, el concesionario busca echarles la culpa y que paguen ellos los daños.



Agregaron que cuando se oponen, entonces les aplican sanciones o los despiden, como recientemente que demandaron un aumento al salario y les respondieron con descuentos injustificados.



Señalaron que también desean contar con seguro de vida, pues en caso de accidentes sus familias quedan desprotegidas, al no contar ellos con seguridad social.



Aunque la empresa intentó reanudar el servicio mandando dos autobuses de Rafael Delgado para cubrir la ruta que va desde Magdalena a Orizaba, los inconformes retuvieron esas unidades.