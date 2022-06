En protesta por bajos salarios, policías de Tuxpan chocaron con marinos

En demandan de distintas prestaciones y aumento de sueldo, elementos de la Policía Municipal de Tuxpan se manifestaron la mañana de este martes en su cuartel.Durante la protesta, hubo un conato de bronca con personal de la Secretaría de Marina adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), luego que uno de ellos presuntamente cortara cartucho.Y es que los uniformados permitieron el ingreso de periodistas, a lo que se oponía el personal de Marina.Los policías municipales aclararon que la protesta la llevaron a cabo sin armas y responsabilizaron a los elementos federales de lo que pudo ocurrir.Los inconformes exigen entrega de uniformes, que no han recibido en los últimos 2 años, suficientes municiones, pues acusan que salen a patrullar con solamente 6 cartuchos y en algunos casos con armas sin cargadores, además de incremento de sueldo y seguro de vida para todos, es decir, administrativos y operativos.Expusieron que los elementos de Marina adscritos como Policía Turística a la SSPM y que realizan la misma función que ellos, perciben un sueldo quincenal de 13 mil 622 pesos.El monto, se quejaron, es superior a los 4 mil 80 que reciben por quincena los Policías Turísticos de la SSPM, los 5 mil 500 que se pagan a cada policía raso e, incluso, mayor a los 7 mil 700 pesos que percibe un Policía Segundo debidamente capacitado y acreditable a través de todos los cursos que exigen la ley.Los policías dejaron en claro que no se quejan de la presencia de los elementos de Marina pero sí de la diferencia de sueldos y del trato preferencial hacia ellos, quienes realizan recorridos en las cabinas de las patrullas climatizadas, mientras que la tropa preventiva va en la batea.Durante la protesta mostraron pantalones deslavados y botas rotas, ante lo cual, dijeron, tienen que comprarlos con sus propios recursos.Asimismo, indicaron que desde enero pasado han planteado las demandas pero a la fecha solamente han recibido promesas, al grado que les tomaron tallas de ropa y medidas de zapatos pero sin recibir uniformes ni botas.Además, mencionaron que se rumora que llegarán entre 40 a 50 elementos de Marina a reforzar a la Policía Municipal, ante lo cual insistieron que reciban el mismo sueldo y que la diferencia se les asigne a los policías.Al cuartel arribó el alcalde José Manuel Pozos Castro, quien dialogó con los manifestantes y tomó nota de las peticiones, las cuales, aseveró, serán analizadas y se dará respuesta en un plazo no mayor de 10 días.Los policías pidieron al Presidente Municipal que no se tomen represalias, pues durante la protesta los mandos medios les advirtieron que, después de esto, varios serán dados de baja con el argumento de que tienen antecedentes, sin detallar cuáles.En todo caso, abundó Pozos Castro, se analizará toda la situación y enfatizó que la sociedad demanda policías honestos y comprometidos con su función, tras lo cual se dio por concluido el diálogo y los elementos regresaron a sus labores.