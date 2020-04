En Pueblo Viejo, se multará a quienes estén en vía pública de forma injustificada

De acuerdo con lo establecido por las autoridades del Ayuntamiento de Pueblo Viejo, el alcalde, Luis Fernando Cervantes Cruz, justificó en su reglamento interno cualquier sanción en contra de personas que se encuentren en la calle. Mientras no justifiquen sus salidas, se les aplicará sanciones económicas para promover el resguardo en época de contingencia por coronavirus.



Vía telefónica, el Alcalde citó que las sanciones serán valoradas y todas serán multas administrativas. Sin embargo, en caso de ser reiterativo, se podría analizar un tipo de privación de la libertad, de ser necesario.



"Vamos a sancionar a quien incumpla las indicaciones que el sector salud nos ha instruido a personas que estén faltando al bando de policía y buen gobierno; estamos haciendo recorridos para vigilar que se cumpla el orden, estamos hablando de multas de 300 (pesos), la máxima sería de unos 800 pesos".



“No son multas realmente caras, porque no estamos en una situación para estar multando (a la población); pero si queremos apretar un poquito las tuercas, para que la población entienda que es una situación seria y para vencer esta pandemia es necesario quedarse en casa", justificó el Alcalde de Pueblo Viejo.



El Alcalde por el extinto partido Encuentro Social explicó que han llegado a esa determinación por los 4 casos sospechosos que ya fueron descarados por la Secretaría de Salud en el Estado de Veracruz.



Reiteró que habrán de clasificar cada caso antes de llegar a la sanción.



"Quién va a comprar alimentos, medicinas o que va a trabajar se les va a exigir un cubrebocas, en caso de que no se traiga se les regalará una sola vez. La próxima vez se le llamará la atención, más no una sanción económica; personas que anden de fiesta va multa, para personas que son inconscientes", declaró el Edil de la región de Pueblo Viejo.



Argumentó que están repartiendo mil 400 botellones de agua, a través de 6 comedores comunitarios, ayudando a la población más vulnerable, en promedio más de 4 mil 500 personas, así como medidas sanitarias que incluyen fumigación a espacios y sitios donde entra en contacto la población.