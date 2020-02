En puerto de Veracruz, esperan retraso con mercancías chinas por coronavirus

Ante la emergencia internacional por el coronavirus, se espera el retraso en la llegada de embarcaciones provenientes de China al puerto de Veracruz, señaló el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales, Manuel Reynaud.



Si bien la mercancía que entra a México a través de este puerto es tan sólo el 2 por ciento del total de la carga que se recibe, se han tomado medidas logísticas ante los atrasos que implique la entrada de los buques provenientes de ese país.



"Estamos atentos al impacto que pueda tener en nuestra actividad, hemos tenido información, no tanto de recomendaciones sanitarias, está más enfocado al comportamiento que se está dando en China en cuanto a la logística internacional, puede ser que haya un atraso en sus embarques que eso va a repercutir a la hora de llegar mercancías de importación a nuestros puertos", dijo.



Desde el inicio de la alerta mundial por el virus, no se ha reportado la entrada de embarcaciones provenientes de China, no obstante, hay vigilancia y se toman medidas como lo ha sugerido la autoridad sanitaria.



De China llega a Veracruz mercancía, principalmente relacionada con equipo electrónico.



"Llega mucha mercancía de producto terminado, manufactura, electrónica, textiles, juguetes, calzado, lo que se consume mucho del país asiático, por aquí en Veracruz no representa más del 2 por ciento del total de la carga".



La entrada de mercancía de China ingresa principalmente por los puertos del Pacífico, que son Manzanillo y Lázaro Cárdenas.