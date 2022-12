En quinta ola de COVID-19 dejan caducar antiviral Paxlovid, critica médico

Ante una “quinta ola” de COVID, hospitales y clínicas del Sector Salud no prescriben a pacientes el antiviral Paxlovid, útil contra el Coronavirus-19 y cuyo lote caducará el en enero de 2023.En un post en la red social Twitter, el médico Alejandro Macías enfatizó la necesidad de que dicho antiviral, producido por el laboratorio Pfizer, se distribuya sin restricciones a la población.“Esto es Paxlovid, antiviral de Pfizer que se está usando en México. Está disponible solo en instituciones oficiales y es difícil de prescribir a pesar de que hay mucho COVID pues el sistema es poco amigable y se va a caducar pronto. Debe ponerse fácilmente a disposición de todos” publicó.El especialista añadió que para que el Paxlovid surta efecto es necesario recetarlo en las primeras 72 horas de síntomas de COVID-19, en el consultorio de primer nivel de atención, es decir en Medicina Familiar.“En México debe ponerse a disposición de médicos de primer contacto pues hoy se distribuye en hospitales e instituciones de referencia, donde sirve de poco”, publicó en el hilo.El tuit del médico exhibió quejas de usuarios de los servicios de Salud en el país, entre estos el Hospital General de Zona 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en donde no prescriben el Paxlovid a los pacientes.“IMSS Hospital General de Zona 32 NO HAY PAXLOVID, acudió adulto mayor con comorbilidades y le indicaron los médicos que ahí no existía. De parte del IMSS me marcaron para dar seguimiento a la queja y el señor que me habló no sabe que es Paxlovid y que regrese a ver si ya hay” enfatizó.