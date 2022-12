En Rafael Delgado, cientos están en riesgo por frío

Alrededor de 2 mil personas de las localidades de Omiquila y Tzoncolco son las que se encuentran más vulnerables en esta temporada de fríos, por lo que se busca gestionar algún apoyo para ellas, por ejemplo cobertores, informó el director de Protección Civil del municipio de Rafael Delgado, Jorge Hernández Hernández.Indicó que en esas comunidades que se ubican en la parte alta del municipio es donde se resiente más las bajas temperaturas, pues el termómetro desciende a unos 5 grados centígrados.Mencionó que ante ello también han comenzado a trabajar con la gente para recomendarles que no enciendan anafres al interior de sus viviendas, pues se ha sabido de casos en donde familias completas han fallecido por intoxicación.Hernández Hernández agregó que otra recomendación que se hace a las familias es que tengan cuidado con las luces navideñas que colocan, para evitar que se pueda iniciar un incendio.En cuanto a los cohetes, mencionó que para muchas personas es una tradición, y aunque no se han tenido incidentes por pirotecnia en el municipio, utilizarla es un riesgo.Señaló que mientras trabajaba en un hospital no era raro ver que llegaran personas, sobre todo niños, con lesiones y quemaduras severas debido al uso de cohetes, por lo que la recomendación es evitar que los usen, incluso los cerillitos y chispitas, los cuales es común que los menores se los echen con las bolsas, pero con la misma fricción pueden incendiarse.