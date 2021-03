En Rafael Delgado, trabajan en sanear del río Matzinga

Con el inicio formal de una obra de alcantarillado sanitario y colector sanitario en su primera etapa, el municipio de Rafael Delgado comenzó el proceso de saneamiento del río Matzinga, indicó la alcaldesa Isidora Antonio Ramos.



Señaló que estas obras fueron parte de una gestión que realizó en el 2018 y que tuvo una respuesta positiva por parte del gobernador Cuitláhuac García y del director de la CAEV, Félix Jorge Ladrón de Guevara, lo cual agradeció, pues por sí solo el ayuntamiento no las hubiera podido realizar.



Agregó que para aprobar la obra, se tuvo que adquirir un predio en el Quinto Barrio, ya que será ahí en donde se construya el colector sanitario.



Explicó que con estos trabajos se captará más de la mitad de las descargas sanitarias que hay actualmente hacia el río.



La alcaldesa comentó que la primera etapa concluirá en el mes de noviembre, y si bien no le alcanzará su periodo para concluir la obra en su segunda etapa, está garantizada su continuación.



Comentó que algo que se cuidará es que los trabajos no afecten los árboles ni el ecosistema en el río.



Para poner en marcha esta obra estuvo presente el director general de la CAEV, Félix Jorge Ladrón de Guevara, quien visitó primero el municipio de Huiloapan para poner en marcha la segunda etapa de introducción de drenaje sanitario en la congregación de Donato Guerra.