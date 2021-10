En Rafael Delgado, transportistas de material se pelean por obras

Integrantes de las organizaciones de transportistas de material UCAM y CATEM se reunirán este martes con el fin de buscar acuerdos, ya que el representante de la primera organización, Simón Cocotle Juárez, acusó que están desplazando a los materialistas de Rafael Delgado y no se respetan los porcentajes para trabajar.De acuerdo con los integrantes de la Unión de Camioneros de las Altas Montañas, en los trabajos de rehabilitación del camino viejo a Tonalixco que lleva a cabo una empresa de Xalapa, la CATEM, representada por Manuel Ruiz Cesáreo, acapara el 50 por ciento de los acarreos, cuando esa organización representa a una sola empresa y la UCAM a 100.Aunque sostuvieron un diálogo sobre esa misma carretera la mañana de este lunes, no pudieron llegar a un acuerdo, por lo que se programó una reunión para la tarde, pero posteriormente se pospuso para este martes.Además de la inconformidad porque sienten que el porcentaje que dieron a CATEM está fuera de la proporción, los agremiados a la UCAM señalaron que están siendo desplazados por materialistas de Orizaba y Tehuipango.Debido a que la reunión que sostuvieron por la mañana fue en el camino viejo a Tonalixco, al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional y Policía Estatal y estos últimos les dijeron que no podían bloquear esa vía, a lo cual les explicaron que actualmente está cerrada por los trabajos que ahí se realizan, por lo que los oficiales de seguridad se retiraron.