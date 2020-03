En Rafael Lucio no toman ninguna medida de prevención ante el COVID-19, reporta

Buenas tardes,



A través de este medio quisiera hacer público que, en la cabecera municipal de Rafael Lucio, población ubicada a escasos 15 minutos de la ciudad capital, la gente no toma ninguna medida de prevención ante el COVID-19 y las autoridades municipales brillan por su ausencia, ya que hasta la fecha el Ayuntamiento presidido por Allan Libreros Alba no ha impuesto ninguna restricción ni emitido información alguna para prevenir contagios.



Durante las tardes y noches, es común ver a numerosas familias paseando en la calle (con adultos mayores y niños), negocios de comida abarrotados, jóvenes ingiriendo bebidas alcohólicas en plena vía pública, e incluso se siguen celebrando fiestas masivas en los salones de eventos de la localidad, como si fueran días de asueto.



Se hace un llamado a las autoridades pertinentes para tomar medidas de prevención, ya que el Ayuntamiento no emite ninguna recomendación al respecto y pudieran registrarse casos de contagio debido a la gran cantidad de personas que circulan y llegan de visita a las fiestas que se realizan, en su mayoría provenientes de otros estados (como la Ciudad de México y el Estado de México), en donde ya se han presentado muchos casos de la enfermedad.



Agradezco no sean publicados mis datos personales. Muchas gracias.



Atentamente

Nombre (…)

Tel (…)