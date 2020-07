En recinto portuario de Veracruz, no se invierte “ni un peso” contra COVID-19

Al interior del recinto portuario de Veracruz, no se siguen las medidas necesarias para evitar contagios de COVID-19 entre los trabajadores.



El representante del sindicato “Primero de Mayo”, Miguel Angel Soto Vázquez, afirmó que antes de ingresar a trabajar, sólo se les toma la temperatura corporal.



Sin embargo, ninguna de las empresas cuenta con estaciones sanitizantes de calzado o manos, tampoco hay lavamanos disponibles ni gel antibacterial.



Además, señaló que los camiones en los que los trabajadores son trasladados van repletos, sin que se respete la sana distancia.



"Sólo nos toman la temperatura, es lo único que hacen, no hay gel antibacterial, no hay nada de eso. API no gasta ni un peso en ese concepto, quienes apoyan entre comillas es ICAVE y Cruz Roja, que lo único que hacen es tomar la temperatura. Los camiones dentro del recinto se saturan, van llenísimos, no hay sana distancia", dijo.



Por lo anterior, ya se han registrado casos de trabajadores enfermos de COVID-19, quienes además son marginados por las empresas de este lugar, ya que no cuentan con Seguro Social —más que en horario laboral, pues al terminar su turno son dados de baja—, por lo que algunos ya han sido despedidos por tener este virus.



“En Seguro Social estamos súper mal, si iniciamos labores a las 7 de la mañana en ese momento nos dan de alta pero salimos a las 3 de la tarde, nos dan de baja, no tenemos seguridad social, sólo las 8 horas que estamos laborando”, dijo.