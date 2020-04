En redes, exhiben abandono de animales en tienda +Kota

A través de un vídeo, usuarios denunciaron infestación de cucarachas y presunto abandono animal en la tienda +kota ubicada en Plaza Américas, en Boca del Río.



A través de un vídeo, la joven Scarlett Drago exhibió la presencia de un gran número de cucarachas en las peceras de iguanas y loros.



También se presume la muerte de una de las iguanas debido a la falta de agua y alimento.



La joven subió el video a su perfil de Facebook, donde también se observa que cuyos y algunos roedores tampoco tiene comida, ni agua.



Por su parte, usuarios de Facebook destacaron también otro tipo de presunto maltrato animal provocado por empleados de esta empresa.



" Y si llegan a las 7 am (lo cual alguna vez hice y me consta) pueden ver como rocían un gas a los perros de las jaulas para adormecerlos. Al abrir pregunté en son de paz qué era eso que les rociaban (ya sabía, pero quería ver que me contestaban) y lo único que hicieron fue repetirme “¿qué gas?” “Disculpa no sé de qué hablas” y me invitaron a retirarme amablemente...", indicó la usada Velia Acosta.



Cabe destacar que no es la primera vez que usuarios comprueban el mal estado de los animales al interior de esta tienda, pues ya se ha visibilizado maltrato en contra de perros que tienen a la venta en condiciones deplorables.