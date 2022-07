En redes sociales, Duarte defiende a Karime y asume responsabilidad por desvíos en DIF

En Twitter, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, defendió a su exesposa Karime Macías Tubilla de una acusación por desvío de recursos en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia.En tres tuits publicados en su cuenta, pero escritos por una tercera persona, Duarte comparó la responsabilidad de Macías Tubilla con la esposa de Jorge “N” en cuanto al manejo de recursos durante su gestión en la Fiscalía.Esto es, ambas no tienen ninguna responsabilidad, posteó en la red del ave azul.“La madre de mis hijos tiene la misma responsabilidad en el manejo de los recursos públicos del @DIFEstatalVer que la esposa de @AbogadoWinkler tiene en el manejo de los recursos públicos de la @FGE_Veracruz, es decir, NO tienen ninguna responsabilidad”.Defendió que el cargo de Presidenta del Patronato del Sistema DIF Estatal, y que desempeñó Karime, es honorario y por lo tanto no es funcionaria pública ni tiene bajo su responsabilidad el manejo de recurso público alguno.“El responsable del @DIFEstatalVer es su director y éste, está bajo el mando del Gobernador del Estado, por lo que cualquier anomalía que pudiere existir en esta dependencia bajo mi mandato Yo y sólo Yo soy el responsable” enfatizó Duarte.Cabe referir que Duarte de Ochoa enfrenta en el Reclusorio Norte una pena de 9 años por delitos relacionados con el servicio público, y promueve amparos para evitar una vinculación a proceso por el delito de desaparición forzada.