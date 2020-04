En región de Altas Montañas colocan filtros sanitarios y establecen cuarentena forzosa

Omealca, Yanga, Ixhuatlán del Café, Tezonapa y Cuitláhuac, están instalando filtros sanitarios para prevenir la transmisión del COVID-19.



Además los alcaldes indican que todo aquel ciudadano que llegue de fuera deberá permanecer en cuarentena 15 días en su hogar, tenga o no síntomas, esto de manera obligatoria.



En el caso de Omealca el alcalde Pedro Montalvo reconoció que a este municipio están llegando personas que trabajan en ciudades fronterizas y que al quedarse sin trabajo regresan a sus hogares, por ello dijo que está extremando las medidas preventivas para evitar contagios, aunque hasta ahora no registra casos sospechosos.



Hasta ayer el municipio de Tezonapa tenía 3 casos sospechosos de COVID-19. Ahí también aplicaron filtros y cuarentena a quienes llegan al municipio.



La medida en Tezonapa es obligatoria y así les instruyeron a agentes y subagentes municipales.



Yanga y Cuitláhuac registran, según la Secretaría de Salud, un caso sospechoso de COVID-19, por lo que también están reforzando medidas preventivas.



Montalvo Gómez indicó que dialogaron entre alcaldes de los municipios de la región a fin de cerrar filas y que todos coloquen filtros en los caminos vecinos que conectan entre sí a la región centro, pues no quieren que haya contagios masivos.



En Ixhuatlán del Café las medidas se reforzaron también y revisan a quienes entregan y salen de la zona.



Cabe señalar que todos los municipios antes mencionados registra expulsión de mano de obra a estados fronterizos y la Ciudad de México, por lo que los alcaldes están preocupados por la situación del COVID-19 y las afectaciones que pudiera generar en salud como en materia económica.