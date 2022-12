En región de Orizaba no se respetan derechos de personas con discapacidad

En el marco del Día Internacional de las personas con discapacidad, es lamentable que aún persista la discriminación hacia este sector, y aún más, que haya personas que no sean conscientes sobre el respeto de sus derechos más elementales.En lo anterior coincidió la maestra Ana María Tezoco Méndez, responsable de la Unidad 48 de atención a personas con discapacidad, al señalar que ejemplo de lo anterior es el no respetar los espacios de estacionamiento público para este sector vulnerable.Así también como las personas que obstruyen banquetas y rampas para el flujo de sillas de ruedas. Asimismo, el no contar con elementos de apoyo como son barandillas en sanitarios, falta de espacio para la silla e incluso autobuses sin rampa para estos vehículos.En todo lo anterior, dijo, se busca cada día hacer conciencia tanto en la población, como en las mismas autoridades, por ello, un 3 de diciembre fue designado desde 1992 a nivel internacional, la fecha para conmemorar el “Día internacional de las personas con discapacidad”.“Creo que el trabajo que como sociedad, como escuela o instituciones públicas gubernamentales se han realizado a lo largo de los años han ido rindiendo frutos.Pero todavía encontramos un cierto grado de discriminación es real y es parte de un trabajo diario que ustedes como medios y nosotros como escuela, debemos seguir trabajando y concientizando”, señaló.Ana María Tezoco anunció que el 9 de diciembre hay una actividad en Orizaba denominada “Un circuito para todos’’, con una serie de actividades donde las escuelas que prestan apoyo, y padres de familia participarán con alumnos y docentes con el objetivo de que la gente conozca de qué se trata este trabajo y seguir apoyando a esta comunidad.