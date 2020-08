En región Orizaba, 7 de cada 10 abuelos trabajan y educan a sus nietos: Socióloga

Al conmemorarse en México el Día del Abuelo, en la región del valle de Orizaba se estima que siete de cada 10 adultos mayores aún trabajan y contribuyen al gasto familiar pero también educan y atienden nietos.



De acuerdo con la socióloga Ana Ruth Moreno, a pesar que en México la sociedad mantiene el arraigo de la familia, hay porcentajes en los que se ha perdido la esencia y los abuelitos son tratados como un estorbo.



"No se tienen cifras exactas sobre el tema de abandono pero en cada sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) se han dado casos e incluso documentado en videos de comercios de alguna ciudad", añadió.



El tema de las pensiones o jubilaciones, dijo, es extenso. No alcanza el dinero a un adulto mayor para vivir dignamente. Y quienes no tienen ese derecho se ven en la obligación de trabajar para salir adelante o ayudar a sus hijos con los nietos.



Dijo la socióloga que es lamentable que de cada diez abuelitos, ocho padezcan alguna enfermedad y siete de cada diez deban trabajar y ayudar en el hogar, a pesar de su condición. Mención aparte el tema de quienes no tienen seguridad social ni casa propia.



Envejecer en México, dijo, es todavía un gran reto para las familias y los gobiernos y en este día en que se conmemora a los abuelitos es de sorprenderse que hay muchas cosas por hacer en favor de los adultos mayores.