En región Orizaba, hay obreros que no quieren vacunarse

Los trabajadores de diversas empresas se resisten a vacunarse, reconoció el dirigente regional de la confederación CROM, Alfredo Hernández Ávila.



Por ello apuntó que impulsarán con empresas y el IMSS una campaña para explicar los beneficios de vacunarse.



"Es un tema cultural, es un tema personal, pero es un tema que hoy las empresas están viendo con preocupación, porque a pesar de que ha llegado la campaña de vacunación a todos los municipios, ha habido algunos trabajadores que no se han querido poner la vacuna”.



Y reconoció que la vacunación es un tema opcional pues a nadie se le puede obligar, incluso dijo que en el Contrato Colectivo no existe la obligación total de exigir u obligarlos a que se apliquen la vacuna, tampoco les pueden restringir el acceso a su centro de trabajo por no estar vacunados.



Lo que sí se puede hacer es seguir invitando a los trabajadores a que se apliquen las dosis de vacunación, y más ahora que se buscar de parte de las autoridades de salud que los remisos sean inmunizados.



De igual forma dijo que los patrones están atentos a los trabajadores, a fin de que no se presente algún brote o inclusive un solo contagio en las empresas.



Quien contrae el virus, se cumple con todas las obligaciones y sus pagos, pero también hay algunos empresarios que ese tema les preocupa, pues además de pagar los días de incapacidad del trabajador enfermo, deben pagar al suplente.



“A los empresarios les pega el tema de la suplencia, porque un trabajador se va de incapacidad y el empresario tiene que pagar el sueldo completo, pero también tiene que pagar la suplencia y no puede dejar el espacio laboral en vacío".