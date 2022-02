En región Orizaba, “la necesidad es infinita” ante pobreza alimentaria

Debido a que el 20 por ciento de la población en la zona tiene pobreza alimentaria, es que el Banco de Alimentos del Valle de Orizaba está apoyando a familias de municipios como Rafael Delgado, Orizaba, Ixtaczoquitlán y Zongolica, dio a conocer Rodolfo Cordera Perdomo, presidente de este banco."Hemos entregado despensas en Orizaba, Rafael Delgado, Ixtaczoquitlán y Zongolica y la intención es que si logramos tener más apoyo poder crecer y atender más municipios. La necesidad es infinita porque el 20 por ciento de la población está en pobreza alimentaria, es decir que no comen bien, que el ingreso que tienen en sus familias no les alcanza para comprar el alimento que necesitan es ahí donde nosotros entramos".Apuntó que están apoyando en este momento a un promedio de 10 mil personas, además esperan poder hacerlo con más. Destacó que han ido creciendo poco a poco pues hace 4 años iniciaron su labor.En referencia a qué tanto les ha afectado la epidemia, dijo que por fortuna la pandemia no les pegó tanto porque siguieron recibiendo apoyo de sus benefactores."Recibimos buena dotación de alimento, es decir que nos donaron las empresas. Hay que tener presente que nosotros nos dedicamos a rescatar el alimento que estando en buenas condiciones no se vende, porque no es comercialmente viable quizá porque la etiqueta está rota, porque la manzana está muy chiquita, porque el chayote está muy grandote”Señaló que los productos que normalmente terminan en la basura ellos lo rescatan. “Lo clasificamos, lo empaquetamos y hacemos unas despensas nutricionalmente balanceadas para entregarlas a la familia que tiene pobreza alimentaria".Dijo que tienen benefactores que les apoyan económicamente o con diferentes productos, lo cual les permite poder hacer despensas, incluir el mayor número de productos nutrientes y alimentarios para la gente.