En reunión, UNTRAC y CNC exponen ante Tránsito inconformidades por retenes

Representantes de diversas organizaciones como la UNTRAC y CNC encabezaron este lunes una reunión con representantes de Tránsito y Transporte Público, en donde expusieron la inconformidad que hay por los retenes que se montan en diversos municipios y en donde se detiene indiscriminadamente a los motociclistas.



Luego de varias horas, estas autoridades explicaron que se lograron algunos acuerdos, pues los representantes explicaron que la falta de placas y tarjetas de circulación se debe a la problemática que se tiene con Hacienda del Estado, ya sólo está atendiendo tres días a la semana y con cita, lo que ha generado un rezago enorme en los trámites.



“Lo que piden es un tiempo, darles facilidad de unos días, para que ellos puedan realizar sus trámites y así tener la legalidad para sus motocicletas. Nosotros les dijimos que vamos a hacer nuestro trabajo, revisarlos, y si no tienen ningún problema, que la moto esté limpia, sin ningún reporte, pues en automático les vamos a brindar la facilidad, una vez nada más, para que apresuren el trámite de emplacamiento”, apuntaron las autoridades.



Mencionaron que, con esto, no quedan exentos de que se realice la revisión y que el vehículo esté debidamente registrado por lo menos ante el Sistema Nacional para que no tenga ningún problema de reporte de robo y en ese sentido las agrupaciones están de acuerdo en que no se solapará a nadie que tenga esa situación.



Esperando los resultados de la reunión estuvieron presentes varios ciudadanos de municipios de la zona, principalmente Rafael Delgado, quienes el pasado domingo denunciaron con una movilización los abusos que se estaban cometiendo en esas revisiones.